Roma-Feyenoord LIVE 1-1 | miracolo di Wellenreuther su Lukaku! Si va ai calci di rigore

Roma-Feyenoord diretta, la partita di Europa League LIVE

Roma-Feyenoord, niente rigore per il fallo su El Shaarawy e il Var non interviene: cosa è successo: Roma-Feyenoord prosegue tra le polemiche, con i giallorossi che hanno cheisto a gran voce un calcio di rigore. Al 57' Stephan El Shaarawy è stato atterrato dentro l'area mentre cercava di servire il ... ilmessaggero

Infortunio Llorente: paura in Roma Feyenoord, fuori in barella: Infortunio Llorente: testa contro testa con Ueda in Roma-Feyenoord, con il difensore spagnolo che ha la peggio e lascia il campo in barella Momenti di paura all’Olimpico per l’infortunio di Llorente. calcionews24

Roma-Feyenoord, si fa male Llorente: il difensore out in barella: Si fa male Diego Llorente. Nel corso della sfida di ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Feyenoord, il difensore spagnolo ha dovuto abbandonare il campo dopo uno scontro con Ueda, che gli ... ilromanista.eu