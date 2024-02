Roma Feyenoord LIVE 1-1 | Cristante pericoloso su corner

Roma-Feyenoord diretta, la partita di Europa League LIVE

(Di venerdì 23 febbraio 2024), match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilpassa subito in vantaggio: ottima azione corale degli olandesi: anticipo di El-Shaarawy in area su un cross che però facilita la deviazione di spalla di Gimenez che subito sblocca il risultato. Dopo le proteste dei giallorossi per un rigore non concesso su Llorente (che accentua molto la caduta), arriva però il pareggio: al quarto d’ora Pellegrini riceve al limite e disegna una traiettoria perfetta, dove il portiere avversario non può arrivare. Ancora Pellegrini protagonista, questa ...

