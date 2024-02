Roma-Feyenoord | la gioia di Svilar | “Non ho parole | ho lavorato tutta la vita per questo”

Gioia Roma, Svilar che magie! Feyenoord ko ai rigori, l’Olimpico esplode – FOTO

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “E’ incredibile, non ho. Hola miaper. Ogni volta che entro instadio è sempre più speciale, pazzesco. In questi momenti non sento la pressione, ho parato due rigori, ne potevo parare tre. L’importante è la vittoria. Abbiamo studiato gli avversari con il mio preparatore, per oggi due rigori parati vanno bene”. Così il portiere della, Mile, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-3 ottenuta contro ilai calci di rigore. “De Rossi è molto importante per me, questa fiducia si trasforma in prestazioni sul campo. Sono molto più tranquillo, ringrazio il mister per la fiducia.è un momento indimenticabile per me, ma da domani penseremo già al ...