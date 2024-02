Roma-Feyenoord 1-1 | i giallorossi sopravvivono ai rigori ed eliminano gli olandesi

Europa League, Roma-Feyenoord 5-3: giallorossi agli ottavi dopo i rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)22 febbraio 2024 - Si ripete il copione delle due stagioni precedenti, in un certo senso De Rossi raccoglie l'eredità di Mourinho e la fa sua. Lainfatti anche quest'anno supera ilin una competizione europea e approda agli ottavi di finale di Europa League. Alla squadra capitolina servono però centoventi minuti più i calci di rigore, per superare lo scoglio degli. Al vantaggio iniziale di Gimenez, risponde subito capitan Pellegrini, poi l'equilibrio regna sovrano, fino al sussulto finale di Lukaku negli ultimi secondi dei supplementari. Il risultato però non varia e le squadre si fronteggiano dagli undici metri, dove Svilar si prende le luci della ribalta, parando duee consgnando a Zalewski il match point per il passaggio del turno. L'italo-polacco non tradisce ...