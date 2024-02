Roma -Fejenoord 5-3 | Svilar eroe di Coppa Dopo 22 anni i giallorossi tornano a vincere ai rigori all’Olimpico

La Roma vola agli ottavi: rimonta il Feyenoord, poi super Svilar è decisivo ai rigori

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci sono risultati che travalicano l’effettiva posta in palio, e la vittoria ai calci di rigore dellasulnello spareggio di Europa League per gli ottavi di finale è una di queste. La gara che non doveva esserci diventa così lo spartiacque fondamentale di una stagione e l’esame di laurea superato a pieno di voti da De Rossi. Erano più di vent’– Triestina, ottavi diItalia del 2002), che inon riuscivano a sfatare il tabù dei calci di rigore. Finali perse, qualificazioni sfumate e quel fatalismo diffuso che s’insinua nella mente e che porta alla sconfitta prima delle esecuzioni dagli 11 metri. Alzi la mano chi tra i 67.293 presenti di(record assoluto) non abbia ...