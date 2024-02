Roma | De Rossi ringrazia Svilar | il portiere prende il posto a Rui Patricio

La Roma ringrazia Svilar: il titolare di De Rossi che regala gli ottavi - Roma news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lapassa il turno di Europa League dopo i rigori: Deche ne para due e si guadagna la conferma Lapassa il turno di Europa League dopo i rigori: Deche ne para due e si guadagna la conferma. Non solo dagli undici metri perché anche nei 120? ha compiuto un paio di parate importante dimostrando sicurezza. Sente la fiducia del tecnico giallorosso e ora riesce ad avere continuità di prestazione. Ilha preso ildi Ruisempre più dietro nelle gerarchie.

