Roma: De Priamo (Fdi), ‘rogo manichino Meloni responsabilità cattivi maestri come De Luca’

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (Adnkronos) - "Il grave atto intimidatorio compiuto durante il corteo per Valerio Verbano, con ildi unraffigurante Giorgia, rappresenta l'ennesimo grave episodio del quale portano lail presidente della Regione Campania Deche con le sue parole offensive ha contribuito ad alzare la tensione ed il clima politico. Giorgianon si farà intimidire, noi non ci faremo intimidire e proseguiremo al suo fianco nell'azione di governo, che tanti risultati positivi sta portando". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De. "Il punto centrale, comunque, resta il fatto -aggiunge- che questi atti sono molto gravi e ...

I fatti del giorno - Africa sub-sahariana: Roma, 20 feb 12:00 - (Agenzia Nova) - Sudan: fonti a "Nova", linee Internet e comunicazioni interrotte in 13 dei 18 Stati - Il completo blackout di Internet e delle comunicazioni in 13 dei 18 Stati ... agenzianova

Terzo mandato, la sconfitta (attesa) di Salvini alimenta i sospetti dei meloniani: In FdI pensano a una sua mossa anti Zaia. Altri sperano nel governatore al posto del leader ... roma.corriere

Russia: Renzi, 'Salvini Anche Conte e Meloni hanno da chiarire rapporti con Mosca': Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "In tempi in cui tutti urlano ho provato a riflettere, partendo dal dolore di una madre che chiede il corpo del figlio, come Priamo nell’Iliade chiede il corpo di Ettore. lagazzettadelmezzogiorno