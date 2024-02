Roma | associazioni | istituzioni e ricerca insieme nella sfida alle malattie rare

Caregiver familiare: un position paper per le istituzioni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Una giornata più unica che rara in cui per la prima volta, familiari,, professionisti sanitari etori hanno dialogato allo stesso tavolo, un faro acceso su tutte le possibili evoluzioni normative, i percorsi assistenziali e la, un momento di confronto importante per raccogliere esperienze, ascoltare, condividere e riflettere. Ringrazio per questo tutti quelli che ci hanno supportato nel successo dell'iniziativa, dal Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Regione Lazio,Capitale, le Federazioni Italiana di Medici di Medicina Generale e Pediatri, all'IRCCS San Raffaele rappresentato dal Presidente Carlo Trivelli, la dott.ssa Amalia Allocca, Direttore Medico Aziendale Gruppo San Raffaele e il prof. Federico Vigevano, ...

dopo il buco, arriva la toppa. Una toppa per placare le polemiche per il mancato rinnovo in legge di Bilancio del Fondo da 25 milioni per i disturbi ... (iodonna)

“L’ex parlamentare Pd Patrizia Prestipino come Garante degli animali di Roma Capitale? un’occasione sprecata ”. Così in una nota il consigliere capitolino M5S ... (romadailynews)

Per anniversario guerra, il racconto di un'inclusione positiva: Roma". "Cosa fare in un Paese dove non c'è la casa ... Così con un gruppo di sette amiche abbiamo fondato l'Associazione Donne for Peace. Il 7-8 marzo eravamo in un hotel romano dove erano stati ... ansa

Soldi senza bando, la cultura romana mette Gotor spalle al muro: "Servono risorse e un tavolo di programmazione": Gotor incontra le realtà culturali di Roma A spingere l'assessore alla Cultura Mighel Gotor a convocare le organizzazioni, gli enti del terzo settore di ambito culturale e le associazioni è stata una ... romatoday

Gli specializzandi delle aree non mediche scendono in piazza: “Rivendichiamo i nostri diritti”: Le associazioni Abifb (Biologi), L.A.Psi. (Psicologi) e ReNaSFO (Farmacisti ospedalieri) scenderanno in piazza Santi Apostoli a Roma il prossimo 23 marzo per richiedere “equi trattamenti economici ris ... quotidianosanita