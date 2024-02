Roma, anziano avvolto dalle fiamme muore davanti al Campus Biomedico. A dare l'allarme i passanti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alcune persone hanno notato leche ne avvolgevano il corpo, e hanno allertato subito i soccorsi. Un cadavere è stato trovato stasera di fronte al policlinico. Sul posto i carabinieri di Pomezia. La vittima dovrebbe esser una persona anziana perché accanto al corpo è stato trovato un bastone e un cappello. Da una prima ipotesi sembra che l'uomo sia bruciato quando era ancora vivo. Si attende l'arrivo del medico legale. Al momento si tenderebbe a escludere l'azione di terze persone. (in copertina immagine di repertorio) (in aggiornamento)

