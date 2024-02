Rolex rubati venduti nel mercato nero: arrestate due persone e altre cinque misure cautelari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Avrebbero rivenduto orologi, soprattutto, sia autentici che contraffatti. Per questo, i carabinieri di Bari hanno arrestato due(una in carcere, una ai domiciliari) ed eseguito...

Sapevano che avrebbero trovato un cospicuo bottino e hanno agito in pieno giorno, incuranti di poter essere sentiti o visti. Forse, però, avevano studiato ... (ilcorrieredellacitta)

I carabinieri hanno recuperato oggi, 9 gennaio 2024, in provincia di Arezzo gioielli e cinque orologi rolex , per un valore complessivo di circa 150mila euro, ... (firenzepost)

Rivendevano Rolex, 7 indagati. L'indagine dopo un furto a Giovinazzo: Rivendevano orologi di lusso, soprattutto Rolex, sia originali che falsi, sapendo che erano stati rubati. Gli inquirenti hanno infatti ritrovato e sequestrato 68 di questi – tra cui 20 Rolex autentici ... giovinazzoviva

Ricettazione di orologi di lusso e preziosi, scattano misure cautelari per 7 persone: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari e della locale Sezione di polizia giudiziaria, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare ... immediato

Ricettazione di orologi di lusso rubati a Giovinazzo: due persone arrestate. Sequestrata merce per 250mila euro: in ordine alla ricettazione di 14 orologi marca Rolex ritenuti provento di furto, nonché di ricostruire la catena di distribuzione dei preziosi ed i canali utilizzati dagli indagati per ricettare la ... baritoday