Rolex da 20mila euro scippato a un uomo in Foro Bonaparte: caccia ai due rapinatori in scooter

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano – Nuova rapina di un orologio di lusso a Milano. Questa volta a essere colpito è stato undi 63 anni che si è visto strappare dal polso undel valore dida un criminale poi fuggito su unoguidato da un complice. È successo nel pomeriggio di ieri giovedì 22 febbraio nella centralissima. La vittima stava salendo in auto quando accanto a lui si è fermato unocon a bordo due uomini. Entrambi erano vestiti di nero, con caschi e scaldacollo dello stesso colore. Uno dei due è rimasto in sella al motociclo, mentre l'altro si è avvicinato alla vittima e gli ha strappato dal polso l’orologiodel valore diper poi salire sullo ...

Aggredito mentre sale sull'Audi: uomo rapinato in centro del Rolex da 20mila euro: Seguito, aggredito e derubato. Un uomo di 62 anni, italiano, è stato rapinato giovedì pomeriggio del suo Rolex submariner da 20mila euro da due uomini che sono poi fuggiti in motorino. Il blitz dei ... milanotoday

Lo aggrediscono mentre sta salendo in auto: rapinato del Rolex da 20mila euro: Stava salendo a bordo della sua Audi, in Foro Bonaparte, quando è stato avvicinato da due uomini in scooter che l’hanno rapinato del suo orologio dal valore stimato di 20mila euro. È quanto ha ... milano.repubblica

Rolex da 20mila euro rapinato a un uomo in centro a Milano: caccia ai due scippatori in scooter: Milano – Nuova rapina di un orologio di lusso a Milano. Questa volta a essere colpito è stato un uomo di 63 anni che si è visto strappare dal polso un Rolex del valore di 20mila euro da un criminale ... ilgiorno