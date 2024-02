ROH: Continua il Women’s TV Title Tournament, avanzano in quattro nel tabellone

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Durante l’ultimo episodio di ROH TV, sono statele lottatrici che hanno staccato il pass per il turno successivo delTV, ovvero Billie Starkz, Abadon, Taya Valkyrie e Red Velvet, che hanno chiuso il quadro dei quarti di finale, che cominceranno settimana prossima. Ecco qui di seguito le “magnifiche otto” rimaste a giocarsi il nuovo titolo in casa ROH: Billie Starkz vs. Diamante Mercedes Martinez vs. Abadon Leyla Hirsch vs. Red Velvet Queen Aminata vs. Taya Valkyrie