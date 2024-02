Rocco Siffredi in lacrime alla prima di Supersex | “Ho pagato un caro prezzo”

Rocco Siffredi in lacrime: «Io un uomo oggetto a testa alta, ma l'ho pagato caro»

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è statoBerlinale Special per l’antemondiale di, la serie in 7 puntate ispiratasua vita che uscirà su Netflix il 6 marzo 2024, con Alessandro Borghi a interpretare la pornostar.mondiale di, non è riuscito a trattenere le. “Sono stato orgogliosamente un uomo oggetto per la donna e non lo dico con vanità, ma a testa alta. Per avere tutto questo però houn”, ha confidato, commosso, davanti ai giornalisti dopo l’antea Berlino. “Non riesco a distaccarmi dstoria della mia famiglia, mi dispiace, ...