Robert Pattinson è un vero campione dei bomber in pelle

The Penguin: Robert Pattinson avvistato sul set, il suo Batman apparirà nella serie DC?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha dimostrato più volte di essere uno dei massimi esperti di moda di Hollywood. Che si tratti di minuscoli occhiali da sole o di grandi cappotti, la star di Tenet è in grado di indossare qualsiasi cosa e di portarla bene. Anche se negli ultimi tempi si è preso una piccola pausa dai riflettori (con il bambino numero uno in arrivo), di recente è stato fotografato a New York City mentre indossava alcuni capi di abbigliamento di grande effetto. L'attore londinese è stato avvistato nel quartiere NoHo della Grande Mela (acronimo di North of Houston Street), dove ha girato il suo prossimo spot per Dior. È il volto della maison parigina da oltre un decennio e, a giudicare da quanto sembra ancora scolpita la sua mascella, lo resterà a lungo. Fatta questa premessa, l'outfit diha attratto ...