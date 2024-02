Rivoluzione Calzona: pronti cinque cambi contro il Cagliari, quante sorprese

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Verso-Napoli, Francescoha in mente un ampio turnover in vista del calendario sempre più ricco di impegni. La squadra partenopea è tornata a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno dove sta preparando la sfida di domenica. Il Napoli sarà infatti impegnato in Sardegnaildi Claudio Ranieri. Sardi che attualmente sono al penultimo posto in classifica. Sarà un match sicuramente da non sottovalutare nonostante i rossoblu, prima del pareggio di domenica scorsa a Udine, venissero da quattro sconfitte di fila. Così come ilanche il Napoli ha un bisogno disperato di punti. Lo stop interno con il Genoa, ultima partita di Walter Mazzarri, ha lanciato un campanello d’allarme. Dadovrà partire un folle rincorsa al quarto posto che in ...