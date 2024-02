Ritrovato cadavere in un’abitazione a Monreale | l’uomo era morto da 7 giorni

Trovato morto sotto al letto. Indagato un 30enne brasiliano per la morte di Giovanni Iacconi

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 23 febbraio 2024)– Un 68enne è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in fondo Cangemi, nel territorio di. Il ritrovamento è avvenuto stamattina ad opera dei vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini delche da diversinon riuscivano ad avere sue notizie. Preoccupati dal prolungato silenzio, i residenti della zona hanno contattato i pompieri che, una volta entrati nell’appartamento, hanno effettuato la drammatica scoperta. Il corpo ormai senza vita del 68enne giaceva riverso sul pavimento. Sul posto si sono immediatamente recati anche i carabinieri della Compagnia diche hanno svolto i rilievi per determinare le cause del decesso. Stando ai primi accertamenti, sulnon sarebbero stati riscontrati segni di ...