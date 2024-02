Ristorante Rana Emozioni a tavola

Francesco Sodano è il nuovo chef del ristorante stellato veronese «Famiglia Rana»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un matrimonio nel segno dei sapori autentici e di una cucina eccellente che fa sognare. L’incontro tra un brand globalmente riconosciuto e l’estro di uno chef contemporaneo che unisce testa, anima e tecnica. Riapre le porte - in una veste voluttuosamente rinnovata - il ‘Famiglia’ (www.famiglia.it/), a Vallese di Oppeano, Verona, dopo un restyling profondo e il connubio tra la famigliae Francesco Sodano. "Sono felice dell’incontro con chef Sodano – commenta Gian Luca, ad del Gruppo– e di iniziare un nuovo percorso insieme, condividendo idee e progetti. Si lavora in squadra, molto affiatata, alla cui guida ho scelto Francesco per la sua nota gastronomica passionale, sensuale e tecnica allo ...