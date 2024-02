Rischio frana, ultimati lavori su linea gestita da Eav

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoferroviaria Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte: completati iin località Caiazzo. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come gli interventi fossero "relativi alla struttura in cemento armato e per la realizzazione della palificata resa necessaria dal pericolo di". I, che hanno richiesto la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caiazzo e Piedimonte, fa presente ancora Eav, "sono stati eseguiti in venti giorni e sono quindi terminati in anticipo sui tempi preventivati". Da ciò che annuncia la società di trasporti, da domani, sabato 24 febbraio, la circolazione riprenderà dunque sull'interacon la programmazione regolare. Gli orari e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.eavsrl.it.