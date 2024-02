Riscaldatore di tabacco e sigaretta elettronica non sono sinonimi: scopriamo le differenze

(Di venerdì 23 febbraio 2024) I riscaldatori di, assieme alle sigarette elettroniche, rappresentano le principali novità emerse negli ultimi decenni all’interno del panorama dei prodotti per fumatori adulti. Per via di alcune affinità ‘tecniche’, molti consumatori fanno fatica a distinguerli chiaramente o, peggio, tendono a considerarli come due versioni dello stesso prodotto. Come si può facilmente intuire, però, non è esattamente così. In questo approfondimento,qualileche caratterizzano i due dispositivi. Cos’è e come funziona undiI dispositivi ascaldatoidentificati, per convenzione, da due sigle: THP, acronimo di Tobacco Heating Product (‘prodotto scalda’); HTP, che sta ...