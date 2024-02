Risale l’inflazione Verdura alle stelle

Inflazione, frutta e ortaggi costano di più. Prezzi alle stelle per verdura (+18%), pomodori e pere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Inflazione in lieve risalita a gennaio, ma per lai rincari raggiungono il 18,1% rispetto a un anno prima, secondo i dati diffusi dall’Istat. E pomodori e pere sono aumentati di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Le associazioni dei consumatori, in allarme, stimano un impatto sulla spesa per il cibo di oltre 450 euro l’anno, per una famiglia di quattro persone. In generale, invece, l’aumento dei prezzi al consumo è moderato e il tasso di inflazioneallo 0,8% di gennaio dallo 0,6% di dicembre, in quello che l’Istat definisce un "lieve rimbalzo", confermando le stime preliminari.