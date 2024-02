Riposto | sorpreso dai Carabinieri a “raccogliere” avocado | arrestato un 57enne 

Sorpreso mentre ruba avocado a Riposto si giustifica: “Sono pochi, non mi arrestate”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 E’ stato disturbato nel bel mezzo della “raccolta”, daidella Stazone di, il 57enne pregiudicato diper “furto aggravato” e “resistenza a Pubblico Ufficiale” . Nel pomeriggio, la Centrale Operativa della Compagnia di Giarre ha disposto l’intervento di una pattuglia dell’Arma di, già sul territorio poiché impegnata in un servizio di perlustrazione finalizzato a contrastare l’illegalità diffusa e, in particolare, dei reati predatorti in danno di prorietari terrieri, presso un terreno sito nella periferia di quel comune, dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta. La segnalazione, pervenuta tramite una telefonata al Numero Unico d’Emergenza 112, è stata inoltrata da un 64enne il quale ha riferito, ...

