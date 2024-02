Riparte la regular season Nba | Curry si prende subito la scena contro i Lakers

NASCAR Cup Series, si riparte da Daytona. Chi sarà il campione 2024?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nella notte, dopo i giorni di pausa del post All-Star game, è finalmente ripartita laNba, ormai arrivata alle fasi finali. Lanza è statadensa di partite, ben 12 nello specifico, con la bellezza di 3 big match: Dallas Mavericks-Phoenix Suns, Golden State Warriors-Los Angelese Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers. Nella attesissima partita che si è svolta nella baia di San Francisco, gli Warriors portano a casa una vittoria importantissima, battendo i Los Angeles, orfani di Lebron James, per 128- 110. Assoluto protagonista dell’innon poteva che essere Stephen. Il numero 30 di Steve Kerr sigla 32 punti totali, 25 solo nel primo tempo della gara, tirando con il 50% dal campo. “Chef ...

Calcio femminile: quando riprende la Serie A Si riparte a marzo, prima la Coppa Italia: La regular season della Serie A 2023-2024 di calcio femminile è terminata lo scorso fine settimana. Le diciotto giornate disputate fino a questo momento hanno certificato la leadership della Roma, sq ... oasport

UNO E NOVE: ITALIANO RIPARTE DA DUE NUMERI: «Puoi sbagliare la moglie ma non l'attaccante e il portiere» recitava un vecchio adagio di Pantaleo Corvino, tornato in auge poiché riproposto da Antonio Conte qualche anno fa. Il detto made in ... firenzeviola

LBA - La Reggiana riparte con una amichevole con Treviglio a Guastalla: Dopo l'uscita dalla Coppa Italia in semifinale contro quella Napoli poi trionfatrice, i giocatori della Unahotels Reggiana hanno avuto alcuni giorni di riposo che si concludono oggi. Da domani infatti ... pianetabasket