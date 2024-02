Rio Open 2024, Bolelli-Vavassori non si fermano: volano in semifinale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Rio de Janeiro – Dopo la straordinaria vittoria all’Atp di Buenos Aires e in doppio, come primo titolo della carriera in specialità (leggi qui), Simonee Andreaproseguono il cammino positivo nei tornei di caratura mondiale. Gli Azzurri hanno vinto ai quarti di finale, con la coppia formata dallo spagnolo Roberto Carballes Baena e dal serbo Dusan Lajovi, in due set (6-2 6-3). Accedono, dunque, alladel Torneo brasiliano e giocheranno contro il colombiano Nicolas Barrientos e il brasiliano Rafael Matos. Foto X/Argentinada supertennis.tv

