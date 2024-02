Rinnovabili, trend e obiettivi 2024 in UE e Italia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le fonti di energiacostituiscono alternative ai combustibili fossili e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a diversificare l’approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza dai mercati volatili e inaffidabili dei combustibili fossili, in particolare del petrolio e del gas. Come si è chiuso il 2023 e quali sono ie gliper il? Come si è chiuso il 2023 Il 2023 si è chiuso con un dato rilevante, riscontrabile sostanzialmente in tutta l’UE: per la prima volta si è registrato una rivoluzione nel mix energetico. L’eolico e il solare hanno raggiunto quota 27%, mentre carbone e gas hanno subito una flessione, a dimostrazione di come i combustibili fossili stiamo giocando un ruolo sempre più di secondo piano nella produzione di energia elettrica nell’UE. A ...

