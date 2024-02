Riflettori su Ripa e mostra. C'è il ministro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il taglio del nastro delladedicata ai Preraffaelliti, che avrà luogo oggi – poi domani vi sarà l’apertura pubblica – porta a Forlì un’alta carica dello Stato: si tratta delalla cultura Gennaroche, nel corso della giornata, non orbiterà però solamente intorno al San Domenico, ma si occuperà anche di un’altra importante zona della città, ossia l’ex monastero della. La storica struttura, utilizzata da ultimo come caserma fino al 1995 quando fu dismessa rimanendo di fatto in stato di abbandono, è tornata sotto aida fine dicembre, quando a Roma si è tenuto un vertice proprio per definire la realizzazione, nei suoi vastissimi ambienti e spazi, di un nuovo polo culturale-archivistico della città. Il progetto multimilionario è ambiziosissimo e non solo dal ...