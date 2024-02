Rifiuti pericolosi e inquinamento ambientale | azienda bufalina sequestrata nel casertano

Quarto, officina per demolizione auto sequestrata per inquinamento

Blitz della Forestale nell’Oasi Soglitelle: sequestrato allevamento bufalino: Il sopralluogo ha evidenziato delle illiceità macroscopiche nella gestione illecita dei reflui zootecnici smaltiti sul suolo nudo e nei canali perimetrali e deposito incontrollato di rifiuti speciali ... casertace

Maxi discarica abusiva sequestrata a Villagrande Strisaili: anche pericolosi, nel territorio del Comune di Villagrande Strisaili in Ogliastra. Denunciato il proprietario del terreno. In particolare sono state rinvenute vasche idriche in amianto, taniche di ... sardegnalive

Maxi discarica abusiva sequestrata in Ogliastra: anche pericolosi nel territorio del Comune di Villagrande Strisaili in Ogliastra. Denunciato il proprietario del terreno. In particolare sono state rinvenute vasche idriche in amianto, taniche di olio ... nuovavenezia.gelocal