“Ridicola!” Rosy Chin non ne combina una giusta Fuori dal Grande Fratello la furia del vip

Grande Fratello, Rosy Chin sbeffeggia Simona Tagli in diretta e sul web scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuova polemica per, la chef delche in questi giorni è finita al centro delle critiche per l’imitazione di Simona Tagli, l’ultima concorrente entrata alinsieme ad Alessio Falsone. Durante la diretta di lunedì scorso,ha imitato la showgirl. Inizialmente ha strappato il sorriso al conduttore Alfonso Signorini e alla stessa Simona, ma poco dopo la scena è stata molto criticata dal pubblico e anche dalla Tagli., mentre era in collegamento con Alfonso Signorini durante le nomination, ha iniziato a prendere in giro Simona Tagli davanti allo sguardo degli altri inquilini. “Allora, questa sera avrei voluto farti una nomination e già saprei chi, ma è bloccato. ...