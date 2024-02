Ricercatori impazziti: “I nomi dei dinosauri sono sessisti e xenofobi”

(Di venerdì 23 febbraio 2024)poco inclusivi. No, non siamo al comitato centrale di “Proletariato Bocconiano”, né al quartier generale del nuovo partito di Santoro, bensì sulla prestigiosa rivista Nature. Un team di paleontologi, probabilmente reduce da una settimana poco impegnativa, ha incominciato a questionare riguardo idei, chiedendo nuove linee guida all’ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) allo scopo di rendere ipiù inclusivi. Bisogna sapere che, mentre nel mondo nella chimica idegli elementistandardizzati (anche se tutti maschi, bisognerebbe aprire un dibattito su questo), la zoologia permette un approccio più fantasioso nelnare una nuova scoperta. Le linee guida dell’ICZNpiuttosto blande, motivo ...