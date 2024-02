Replica Terra Amara in streaming puntata serale del 22 febbraio 2024 | Video Mediaset

Replica Terra Amara in streaming puntata del 22 febbraio 2024 | Video Mediaset

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Doppio appuntamentooggi giovedì 22con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 591 e 592 trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla propria vita. Nel frattempo, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall’incidente. Fikret, visto il ritorno di Mehemet-Hakan nelle grazie di Zuleyha, si impegna più che mai nel cercare di smascherare Mehemet, malgrado Lutfiye e Cetin tentino di placarlo.

