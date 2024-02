Renzo Rosso pronto a nuove azioni legali contro Masi | “Modifiche statuto pregiudicano diritti dei soci di minoranza”

Masi Agricola, lite Boscaini-Renzo Rosso: patron pronto all'azione legale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuova mossa diche annuncia possibilicausedopo cheAgricola, tra i leader nella produzione di Amarone della Valpolicella, ha annunciato il 16 febbraio scorso che valuterà di agire in tribunale, attraverso un pool di esperti, nei confronti del patron di Diesel (proprietario di Red Circle e Brave Wine) a tutela di immagine, prestigio e reputazione per una presunta "campagna denigratoria" nei confronti dellaetà vitivinicola quotata all'Euronext Growth Milan. Secondo(che si dimise a marzo 2023 dal consiglio di amministrazione di), la riforma delloale annunciata lo scorso 16 febbraio daAgricola «pregiudica i ...

