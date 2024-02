Reintrodurre la pena di morte Lo chiede un italiano su tre

Un italiano su tre vuole reintrodurre la pena di morte: c'è chi la chiede anche per i casi di furto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se c’è un fatto in materia di Giustizia di cui l’Italia è sempre stata giustamente orgogliosa, è quello di battersi contro pratiche disumane tra cui spicca quella delladi. Una barbarie, sintomo di inciviltà e indegno per un Paese che vuole definirsi civile, che sembra essere tornata preoccupantemente in voga nel nostro Paese visto che per lo studio “Radar. Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche” di Swg, un Osservatorio continuativo sull’opinione pubblica italiana che viene pubblicato sin dal 1997 e che si basa su oltre 60 mila interviste all’anno, certifica come “quasi unsu tre vorrebbeladi”. Il 31% degli intervistati da Swg è favorevole alladi, il 57 contrario e il 12 per ...

