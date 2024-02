Regno Unito | l' inchiesta sulla gestione del Covid

Regno Unito, inchiesta Covid: l'ex premier Boris Johnson chiede scusa ai familiari delle vittime

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel, la commissione d’sulindaga da mesi senza riserve. E gli errori vengono al pettine, sia a livello politico sia di chi appoggiò il governo durante l’emergenza, intimidendo i cittadini. Intanto, anche in altri Paesi si cerca di fare chiarezza. Pare che ilabbia infettato anche la Bbc. La rete televisiva britannica, tra le più prestigiose del mondo per storia, è finita sotto processo per aver spalleggiato la politica chiusurista del Governo di Sua Maestà nascondendo informazioni ai cittadiniutilità dei lockdown. Quel che in Italia non è stato possibile approfondire con l’di Bergamo su Giuseppe Conte e Roberto Speranza, ormai archiviata, nella patria della democrazia parlamentare è diventata una indagine pubblica che ...