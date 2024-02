Regioni a governo, serve confronto su terzo mandato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La questione delconsecutivo per i governatori e un aumento del numero dei consiglieri nelle piccoleaffinché sia garantita la rappresentanza dei partiti negli organi esecutivi. Sono richieste dellecontenute in una lettera inviata dal presidente della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga, al, in particolare al ministro Calderoli. Lenella lettera sottolineano l'esigenza "di avviare uncostruttivo e collaborativo con il".

