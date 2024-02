Regioni a governo | confronto 3° mandato

Le Regioni al governo, serve un confronto sul terzo mandato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 17.30 La questione del terzoconsecutivo per i governatori e un aumento del numero dei consiglieri nelle piccoleperché sia garantita la rappresentanza dei partiti negli organi esecutivi sono tra le richieste inviate Fedriga, presidente della Conferenza delleal, in paraticolare al ministro Calderoli. Le richieste sono contenute in una lettera in cui lesottolineano l' esigenza di "avviare uncostruttivo e collaborativo con il".