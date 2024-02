Regionali in Sardegna | data | orari e modalità di voto | tutto ciò che è necessario sapere

Elezioni Sardegna 2024, tutto quello che devi sapere: orari, candidati e cosa serve per votare

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un unico turno, sbarramento, vince chi prende un soloin più, prevista la doppia preferenza di genere, consentito ildisgiunto. In attesa di domenica 25 febbraio, quando insi svolgeranno le consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere il presidente della Regione, sono queste le caratteristiche della legge elettorale della regione autonoma da. I seggi da assegnare sono in totale 60, dopo la sforbiciata di dieci anni fa che ne aveva cancellato 20: sono 59 più il secondo classificato tra i candidati presidente. Si potrà votare solo domenica – e non anche lunedì, come accade in altre regioni – dalle 6.30 alle 22.00. Domenica si applicherà la stessa legge elettorale utilizzata nel 2019, determinata con una legge statutaria regionale. Le circoscrizioni elettorali sono otto: ...