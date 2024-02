Reggio Emilia, in fiamme documenti all'acquedotto di via Gorizia: vigili del fuoco in azione

Reggio Emilia, in fiamme documenti all'acquedotto di via Gorizia: vigili del fuoco in azione (Di venerdì 23 febbraio 2024) Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 - vigili del fuoco all’opera, verso le 9 di stamattina, per domare l’incendio divampato all’interno dell’ex casa del custode della struttura che ospita l’acquedotto Iren di via Gorizia, a Reggio Emilia. L’edificio in questione risulta attualmente disabitato. All’interno dell’edificio si trovano depositati documenti cartacei, pare senza particolare rilevanza e senza dati sensibili, di proprietà della società Iren. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con due squadre e l’autobotte, oltre agli agenti della Questura per gli accertamenti. Si sta cercando di chiarire l’esatta causa del rogo. Alla vista del fumo è scattato l’allarme. Operatori di Iren hanno subito ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 -delall’opera, verso le 9 di stamattina, per domare l’incendio divampato all’interno dell’ex casa del custode della struttura che ospita l’Iren di via, a. L’edificio in questione risulta attualmente disabitato. All’interno dell’edificio si trovano depositaticartacei, pare senza particolare rilevanza e senza dati sensibili, di proprietà della società Iren. Sono intervenuti sul posto idelcon due squadre e l’autobotte, oltre agli agenti della Questura per gli accertamenti. Si sta cercando di chiarire l’esatta causa del rogo. Alla vista del fumo è scattato l’allarme. Operatori di Iren hanno subito ...

