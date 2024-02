Realizzare il secondo binario Questa l’unica soluzione

TRASPORTO FERROVIARIO MERCI, MARSILIO: "L'ABRUZZO SI CANDIDA A PIATTAFORMA LOGISTICA D'ITALIA"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un placebo o poco più. Le proposte della Regione avanzate alla riunione convocata mercoledì sera al tavolo chiesto dal Comune di Ravenna, cui erano presenti anche Rete ferroviaria e i pendolari, appaiono lontane dal risolvere i problemi che affliggono la linea incoronata dal rapporto Pendolaria come una delle più malmesse d’Italia. Le due misure davvero risolutive – e cioè ile la realizzazione di sottopassi alternativi ai molti passaggi a livello – sono rimandate a quanto verranno adeguatamente finanziate dal Ministero dei Trasporti. Fra i pendolari c’è rassegnazione, benché qualcuno cerchi di guardare il bicchiere mezzo pieno: "Apprezziamo le rassicurazioni circa una comunicazione più efficiente nei casi di ritardi e cancellazioni – spiega Pascale Buda a nome del comitato Rombo –. Troppo spesso in quelle situazioni si rimane in attesa ...