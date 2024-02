Real Sociedad-Villarreal | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Real Sociedad-Villarreal (venerdì 23 febbraio 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Oyarzabal nu...

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 febbraio 2024)-Villarè una partita valida per la ventiseiesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00:, diretta tv e. Laha dovuto attendere quasi un mese per poter riassaporare la gioia della vittoria. Il digiuno si è interrotto sabato scorso, nell’isola più grande delle Baleari contro il Maiorca (1-2): un colpo di testa di Merino in pieno recupero ha permesso ai baschi di avere ragione di un avversario come al solito molto ostico e scorbutico – soprattutto tra le mura amiche – e restio ad arrendersi. Kubo e Sadiq – IlVeggente.it (Ansa)Non una prestazione sfolgorante quella degli Txuri–urdin, che hanno confermato le difficoltà avute nell’ultimo ...