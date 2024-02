Re Carlo dimagrito e debilitato | la sua immagine commuove il mondo dopo l' annuncio scioccante

Re Carlo dimagrito e debilitato: la foto dopo l'annuncio del tumore fa il giro del mondo - GalleriaNews

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Re: una confessione che ha scosso il. L'amato sovrano britannico ha rivelato di essere malato e la notizia ha suscitato una grande preoccupazione tra i suoi sudditi e non solo. Ma come sta affrontando questa sfida? La recente confessione del Resulla sua malattia ha lasciato l'interoin fibrillazione. A differenza dei suoi predecessori, il monarca britannico ha scelto di non nascondere nulla al suo popolo, annunciando di avere un tumore, scoperto durante un intervento per un ingrossamento benigno della prostata. La notizia ha suscitato preoccupazione in tutto il, soprattutto perché il Re sembra visibilmente. In questi ultimi anni, la monarchia britannica ha attraversato momenti di transizione e incertezza, culminati nel passaggio di consegne ...