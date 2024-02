Rassegna teatrale degli Amici di Luca: il programma al teatro Dehon

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 febbraio 2024 – ‘Diverse abilità in scena’, ladell’associazione Glidi, compie 18 anni. Anni trascorsi a mettere in luce la centralità dele della cultura, che diventano veri e propri elementi di cura. Alprendono vita gli spettacoli delsociale, che portano sul palco persone con diverse fragilità, nei panni di attori, protagonisti della kermesse. “Vogliamo ospitare, oltre alle nostre produzioni della compagnia Glidi, anche spettacoli di altre associazioni che si occupano di disagio sociale - commenta Fulvio De Nigris, direttore del centro studi per la ricerca sul coma Glidi-, mettendo in scena talenti diversi”. ...