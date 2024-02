Rapina in una gioielleria a Brescia | colpiscono con una pistola un dipendente | bottino da 300mila euro

Tentata rapina a mano armata in una gioielleria sotto i portici in centro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due ladri sono entrati in unae hanno portato via unda trecentomila: hanno ferito al volto un

Grottaglie, accusa: tentata rapina con un martello al centro scommesse, arrestato 38enne Polizia: L’accaduto risale al pomeriggio di cinque giorni fa. Intervento della polizia richiesto per una rapina in corso ad un centro scommesse di Frit. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato il titolar ... noinotizie

Sardegna, carro di carnevale ispirato all’assalto al portavalori: Vigilpol denuncia gli organizzatori. «Superato il limite»: L’allegoria allestita per la sfilata di martedì grasso a Perfugas, con tute mimetiche e spari a salve. L‘azienda colpita lo scorso 31 gennaio: «Grave danno di immagine». E intanto le indagini puntano ... corriere

Minorenni rapinano un tredicenne e pubblicano il video: Il tredicenne a metà gennaio si era presentato in caserma, accompagnato dai genitori, per raccontare quello che gli era capitato poco in una via del centro, dove era stato accerchiato, spintonato e ... ansa