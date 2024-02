Ranking Uefa: sorpasso della Roma sul Manchester United. Ora è al 9° posto

Il Ranking UEFA per club ha visto variare alcuni piazzamenti in classifica. Tra le italiane è salito il Napoli , il Milan poco più indietro (pianetamilan)

Un'altra buona notizia per l' Italia . Le notti europee di questa settimana non hanno portato a ribaltoni nella classifica del coefficiente... (calciomercato)

Ranking Uefa, Milan e Roma avvicinano l’Italia alla quinta posizione in Champions: La notte di Europa League con la qualificazione di Milan e Roma agli ottavi di Europa League rappresenta un passo importante per il calcio italiano in vista della prossima stagione europea. Ranking Ue ... onefootball

Ranking UEFA per nazioni, l'Italia recupera ulteriore terreno sulla Spagna: Questo è il ranking UEFA per nazioni aggiornato dopo la tre giorni di coppe europee. Questa classifica determinerà il numero di qualificate in Champions League e di conseguenza anche nelle altre coppe ... torinogranata

Ranking Uefa aggiornato: l’Italia guadagna ancora terreno ed è al comando. La situazione in vista della prossima Champions: Dopo le vittorie di Milan e Roma in Europa League, continua a gonfie vele il cammino di tutte le squadre italiane nelle competizioni europee in ottica ranking uefa. Infatti, l’Italia guadagna ancora ... milannews24