Ranieri: «Il Napoli non è in crisi, l'ho visto con il Barcellona e non è per niente in crisi»

Ranieri: «Il Napoli non è in crisi, l’ho visto con il Barcellona e non è per niente in crisi» (Di venerdì 23 febbraio 2024) Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, presenta la sfida di domenica contro il Napoli in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Cagliari riportate da Tmw. Le parole di Ranieri: «Vorrei che la squadra si esprimesse come all’andata» Un punto sugli infortunati? «Shomorudov piano piano si sta riprendendo, Sulemana non ha avuto niente di importante e sta facendo lavoro differenziato, mentre Oristanio anche lui si sta riprendendo». Cosa è successo prima di Udine? «Mi ero dimesso. I ragazzi hanno capito, hanno reagito e sono contento di Udine, il secondo tempo è la traccia che dobbiamo seguire». La squadra a volte si è data battuta? «Dobbiamo giocare queste partite come sappiamo, senza pensare all’avversario, sono tutti punti importanti. Il Napoli non è in crisi, ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di venerdì 23 febbraio 2024) Claudio, allenatore del Cagliari, presenta la sfida di domenica contro ilin conferenza stampa. Le parole del tecnico del Cagliari riportate da Tmw. Le parole di: «Vorrei che la squadra si esprimesse come all’andata» Un punto sugli infortunati? «Shomorudov piano piano si sta riprendendo, Sulemana non ha avutodi importante e sta facendo lavoro differenziato, mentre Oristanio anche lui si sta riprendendo». Cosa è successo prima di Udine? «Mi ero dimesso. I ragazzi hanno capito, hanno reagito e sono contento di Udine, il secondo tempo è la traccia che dobbiamo seguire». La squadra a volte si è data battuta? «Dobbiamo giocare queste partite come sappiamo, senza pensare all’avversario, sono tutti punti importanti. Ilnon è in, ...

