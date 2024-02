Rai Pubblicità presenta i programmi tv in onda della primavera 2024

Rai Pubblicità presenta la politica commerciale per la primavera 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Raiè pronta a offrire ai suoi investitori grandi opportunità di visibilità multipiattaforma anche per il periodo aprile-maggio. È infatti disponibile la politica commercialeconcessionaria per i mesi primaverili, durante i quali i brand potranno contare sull’ampia offerta editoriale targata Rai. L’offerta commerciale del bimestre primaverile copre il periodo dal 31 marzo al 1° giugno ed è articolata in due tariffe di base e comprensiva di sconti stagionali legati alle festività di aprile e all’ultima settimana di giugno.Grazie a una platea ormai stabile e a una prima serata molto ricca, la concessionaria punta a un recupero di ascolti di 2 punti verso lo storico del 2023. Il listino è in continuità rispetto al primo trimestre e propone una variazione del 3,5% di cpg a prodotto omogeneo. La politica di periodo si ...