Ragazzo di 26 anni trovato con un coltello nello stomaco in un parco

Trovato morto per strada a 16 anni, il medico legale: “Ucciso da un mix di metadone e psicofarmaci”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un passante l’ha visto a terra e ha subito avvisato le autorità: fortunatamente è fuori pericolo e si riprenderà presto Una scena da film horror ha preso luogo in Cina. Un uomo di 26è statoprivo di sensi con unconficcatoin unnella città di Yotsukaido, nella prefettura di Chiba, mercoledì notte. Ad avvisare le forze dell’ordine è stato un passante che si è accorto dell’uomo intorno alle 20,30. La vittima si trovava a terra vicino all’ingresso delTakanedai: subito è stata portata in ospedale, è in condizioni stabili. È stato riferito alla polizia che uno sconosciuto l’ha pugnalato e poi è scappato. Ora gli agenti stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza vicino per cercare di identificare ...

Sta lottando per sopravvivere il ragazzo di 18 anni Accoltellato la sera di mercoledì 21 febbraio mentre stava camminando al parco Hayez, inzona Cipressina a ... (thesocialpost)

Un Ragazzo di 19 anni , di origini russe, è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione dopo essere rimasto vittima di un'aggressione nella serata del 21 ... (today)

Un Ragazzo di 12 anni , Andrea Vincenzi, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Regina Margherita di Torino , dov'è arrivato in arresto cardiaco. Nelle ... (ilmessaggero)

Il maniaco del bus. Molestatore seriale palpeggia una ragazzina e finisce in carcere: Un senegalese di 62 anni è stato arrestato per avere toccato le parti intime di una minore alla fermata: era già indagato per altri due precedenti. ilrestodelcarlino

Generazione ansia, ritiro sociale e da scuola: crescono gli Hikikomori: È un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani dai 14 ai 30 anni, principalmente maschi (tra il 70% e il 90%), anche se il numero delle ragazze isolate potrebbe essere sottostimato dai sondaggi ... tg24.sky

Jerry Calà, nostalgia anni Ottanta: "Sarà una serata di doppia libidine": Accanto alle canzoni, le gag. "È uno spettacolo molto coinvolgente, che ha momenti in cui faccio monologhi su come si andava a ballare negli anni ‘60 e ‘70, piuttosto che su come si approcciano oggi ... ilgiorno