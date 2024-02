Ragazzo 17enne morto investito da un tir a Bussana vicino Sanremo: schiacciato contro un muro con la sorella

Tragedia a Bussana: è il 17enne Mohtadi Doukhani di Triora la vittima dell’incidente. Grave la sorella: Le condizioni sono apparse subito drammatiche e il 17enne è deceduto. La ragazza è stata trasferita in elicottero all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per via dei numerosi e gravissimi ... imperiapost

Sanremo, Tir investe fratello e sorella: morto 17enne, fermato l'autista: A Bussana, una frazione di Sanremo, un Tir ha travolto due ragazzi: uno studente di 17 anni è morto mentre sua sorella di 15 è stata ricoverata con gravissimi politraumi. L'autista è scappato ma è ... tgcom24.mediaset

Studenti investiti a Bussana, arrestato l’autista: Imperia. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni personali colpose nei confronti del camionista romeno che stamani a Bussana di Sanremo ha travolto due studenti, ... riviera24