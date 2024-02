Ragazza di 17 anni bloccata contro un muro e palpeggiata: giovane denuncia la violenza in stazione Centrale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unadi 17è stata vittima disessuale mentre si trovava ina Milano in attesa che arrivasse il treno per Torino che l'avrebbe riportata a casa: l'aggressore l'haune ha iniziato a baciarla e palpeggiarla.

