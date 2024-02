“Raccontami di domani” | il mondo delle donne svelato dalla poetica delicata di César Brie

Altri Percorsi, al Sociale “Raccontami di domani” di César Brie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bergamo.diè la metafora dell’infinito universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Ancora una volta l’attore e autore argentino Cesar, punto di riferimento del teatro di ricerca, raggiunge l’obiettivo con la pura poesia senza cadere nella banalità dei luoghi comuni che troppo spesso affollano i discorsi da bar. Il risultato è uno spettacolo delicato, profondo, genuinamente bello che vede in scena due attrici, VeraPasqua e Rossella Guidotti, nei panni di due amiche per la vita. Solopoteva riuscire a raccontare un legame così forte, senza perdere nemmeno un dettaglio. In 60 minuti di teatro l’essere donna prende forma in un bagno i cui elementi d’arredo si spostano, danzando, da una parte all’altra dello ...