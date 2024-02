Questo è un club ambizioso» Tarik Black ha le idee chiare | | Possiamo competere con tutti Sì | ero ai box | ma per mia figlia»

"Questo è un club ambizioso». Tarik Black ha le idee chiare: : "Possiamo competere con tutti. Sì, ero ai box, ma per mia ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Aiutare l’Unahotels nelle sue ambizioni. Questa la mission di. Da lui stesso spiegata nella presentazione di ieri al "Caffè Arti & Mestieri". Dopo l’omaggio del direttore sportivo Filippo Barozzi alla figura di Gianni Pastarini, storico fondatore e dirigente della società scomparso martedì notte, è partito il fuoco di fila di domande a. Le sue prime impressioni? "Sono in una squadra con cui, da avversario, ho condiviso una finale di Fiba Cup (quella amara per la Unahotels contro i turchi del Bahcesehir, ndr) e se unarriva a questi livelli non è mai per caso e dimostra che ha ambizioni". Come è approdato a Reggio? "Prima ancora che mi arrivasse una proposta della società, mi aveva già chiamato Jamar (Smith, suo compagno di squadra proprio al Bahcesehir, ndr) dicendomi che sarebbe ...