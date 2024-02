Questa Ferrari Dino ha una storia davvero unica | era del manager dei Led Zeppelin

Questa Ferrari Dino 246 GT del 1972 ha una storia Rock 'n Roll

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ladi Peter Grant, il leggendariodei Led, è all'asta dagli specialisti britannici di Car&Classic e la suaparticolare. Per raccontarla torniamo all'estate del 1973, quando i Ledsono all'apice del loro successo e stanno concludendo il loro nono tour nordamericano, che costituirà la base del film The Song Remains the Same. Peter Grant era l'artefice del loro successo e decise di farsi un regalo: così il 28 agosto 1973 si recò da HR Owen a Belgravia e, a fronte di un assegno di 6.620,39 sterline, ordinò una246 GTS.246 GTS Courtesy of Car&ClassicTuttavia se ne stancò presto e il 7 agosto 1974 Grant la vendette al ...

